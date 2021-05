Kaltenkirchen

In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am Montagabend wurde das Genehmigungs-Verfahren für die Ausweisung eines Motorrad-Trainingsgeländes für den Motorsportclub (MSC) Kaltenkirchen in Moorkaten für einen Monat gestoppt. Der Grund: Der Bürgerinitiative, die gegen das umstrittene Projekt ein Bürgerbegehren angekündigt hat, soll damit die Möglichkeit gegeben werden, alle Fristen einzuhalten. Von Bürgermeister Hanno Krause gab es Kritik wegen des Aufschubs. "Eine Entscheidung heute hätte keinen Einfluss auf ein mögliches Bürgerbegehren gehabt."

Neues Trainingsgelände schon seit Jahren im Gespräch

Der Bau einer Trainingsanlage für Motocross-Fahrer erregt seit Jahren die Gemüter in der Stadt. Um die Anlage zu ermöglichen, beschloss die Stadtvertretung bereits im November 2017 einstimmig, den Flächennutzungsplan für den dafür vorgesehenen Bereich in Autobahnnähe im Industriegebiet Moorkaten zu ändern, ihn als Sondergebiet auszuweisen. Dabei handelt es sich um eine rund zehn Hektar große Fläche mit fünf Hektar Wald, von dem ein Hektar für die Strecke gefällt werden soll. Dafür sind an anderer Stelle Ersatzpflanzungen geplant. Höchstens 20 Motorradsportler des Vereins sollten zweimal in der Woche maximal vier Stunden auf der Strecke trainieren, aber dort keine Wettkämpfe austragen dürfen.

Doch nach und nach wurde der Protest dagegen stärker, eine Bürgerinitiative gründete sich. Zu viel Lärm und negative Auswirkungen auf Tiere und Natur werden befürchtet. Es folgten eine Hörprobe, um den Betriebslärm der Motorräder in den betroffenen Wohngebieten zu ermitteln, die Diskussion um die verschiedensten Gutachten und Streit um die möglichen Folgen einer solchen Anlage.

Fast 720 Stellungnahmen wurden eingereicht

Bereits im März 2019 wurde aber ein Vorentwurf einstimmig beschlossen. Dieser wurde danach öffentlich ausgelegt. Und dazu gingen 704 Stellungnahmen von Bürgern und 15 von Behörden ein. Mit jeder einzelnen Eingabe musste sich die Stadtverwaltung befassen und sie bewerten. Das führte zu einigen Änderungen. Die ganze Fläche sollte nun nicht mehr als Sondergebiet ausgewiesen werden, sondern als sogenanntes Wald-, Motorsport- und Sondergebiet. Die Folge: Nur in einem kleinen Bereich dürfen zum Beispiel Container aufgestellt und Parkplätze angelegt werden.

Darüber sollte der Ausschuss am Montagabend abstimmen. Hätte er dafür grünes Licht gegeben, wäre das Trainingsgelände aber immer noch nicht endgültig genehmigt gewesen. Die geänderten Pläne wären wieder ausgelegt worden, wieder hätten Einwände erhoben werden können, über die dann erneut der Ausschuss und dann abschließend die Stadtvertretung hätte entscheiden müssen. Und danach hätte sich dann erst der MSC Kaltenkirchen um eine Betriebserlaubnis kümmern können. Doch das alles ist noch in weiter Ferne.

Pro Kaki sorgt sich um die Umwelt

Bei der jüngsten Sitzung des Ausschusses wurden erneut viele Bedenken geäußert und Kritik an den Plänen geübt. "Hier soll Umwelt in großem Maße platt gemacht werden", sagte zum Beispiel Ausschussvorsitzender Thies Rickert (Wählergemeinschaft Pro Kaki). Sein Fraktionskollege Reinhard Bundschuh befürchtete eine enorme zusätzliche Lärmbelästigung und bemängelte, dass im vorgelegten Entwurf die Einhaltung von Brut- und Aufzuchtzeiten "weiterhin nicht berücksichtigt sind" und Vögel vertrieben werden sollen. "Es fehlt einfach der Respekt vor der Natur." Auch zahlreiche Gutachter kamen zu Wort, die aus ihrer Sicht keine Bedenken zeigten, allerdings darauf verwiesen, dass die Entscheidung bei der Politik liege.

Und die vertagte die Entscheidung auf die nächste Ausschusssitzung am 7. Juni. Pro Kaki, FDP, SPD und Linke mit ihren zusammen fünf Stimmen waren dafür, die drei CDU-Vertreter votierten dagegen. Die AfD enthielt sich. "Mit der Vertagung um vier Wochen können alle Fristen eingehalten werden. Und mit dem Bürgerbegehren mit anschließendem Bürgerentscheid würde man der Demokratie und dem gesellschaftlichen Frieden in Kaltenkirchen einen großen Dienst erweisen", hatte Rickert erfolgreich um die Vertagung geworben.

Bürgermeister Krause fordert Klarheit der Politik

Krause hielt sie hingegen für nicht nötig. "Bislang liegt noch kein Antrag für ein Bürgerbegehren vor." Es müsste eine Frage enthalten und durch 1373 Kaltenkirchenerinnen und Kaltenkirchener durch ihre Unterschriften unterstützt werden. Das Innenministerium müsste den Antrag dann prüfen, hat dafür bis zu sechs Wochen Zeit. "Deshalb greifen die vier Wochen Aufschub auch nicht. Auch nach einem Votum des Ausschusses hätte ein Antrag auf ein Bürgerbegehren gestellt werden können", so der Bürgermeister, der bedauert, dass Entscheidungen in dieser Frage ständig aufgeschoben werden. "Wir sollten endlich Abstimmungsklarheit haben, wer dafür und wer dagegen ist."

Demonstration von Extinction Rebellion

Gegen eine Motocrossanlage ist die Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion, die vor der Ausschusssitzung eine Demonstration vor dem Rathaus abhielt. "Wir sind heute als Bäume erschienen, um zu sagen, wie schlecht es uns geht. Auch in Kaltenkirchen muss der Umweltschutz, der bisher viel zu wenig Beachtung findet, neu gedacht werden", erklärte Mitglied Sylvia Tödter. Krause sprach von "einer guten und friedlichen Aktion. Ich sehe es auch so, dass wir alle mehr für unsere Umwelt tun müssen", fuhr er fort. Es komme aber auch auf vertretbare Kompromisse an.