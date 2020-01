Nach dem Tod einer elfjährigen Radfahrerin im Oktober an der Henstedter Straße sind die Stimmen, die einen sicheren Straßenverkehr für alle Beteiligten fordern, lauter denn je. Das Mädchen war von einem abbiegenden Auto erfasst worden. Nun will sich eine Bürgerinitiative gründen.

Initiative will sicheres Kisdorf

Kisdorf - Initiative will sicheres Kisdorf

Von Nicole Scholmann