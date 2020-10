Dieter Schönfeld ist bislang so ein wenig das Phantom des Wahlkampfes in Bad Segeberg. Man weiß, er ist da, aber man sieht ihn selten. Andererseits spiegelt kaum etwas das Naturell des Verwaltungschefs besser wider. Werbung in eigener Sache? Der 68-Jährige kann sich gewiss Angenehmeres vorstellen.