Bürgermeister-Kandidatin fühlt sich wohl

Henstedt-Ulzburg

Mit Unterstützung der SPD hat sie sich für das Bürgermeisteramt beworben und verbringt bereits seit Wochen fast mehr Zeit in ihrer vielleicht künftigen Heimat als in Eutin, wo sie wohnt.

Ihre Wochenplanung ist voller Termine in Henstedt-Ulzburg. Ulrike Schmidt lässt sich bei Vereinen sehen, besucht Ausschusssitzungen, führt Gespräche unter anderem mit der Gleichstellungsbeauftragten und den Beauftragten für Menschen mit Behinderungen und beschäftigt sich nach eigenen Angaben intensiv mit den Menschen und ihren Anliegen.

Viele Gespräche an der Haustür

Auch „Klinkenputzen“ ist gerade angesagt: „Ich mache nach und nach viele Hausbesuche“, erzählt sie im Gespräch mit der Segeberger Zeitung. Das sieht so aus, dass sie sich auf dem Ortsplan Straßen heraussucht, dort von Tür zu Tür geht, klingelt und sich vorstellt. „Das bringt mir echt Spaß“, betont Schmidt – wäre das nicht so, dann würde sie diese Art der Eigenwerbung auch gar nicht machen, versichert Schmidt. Schöne Erlebnisse seien das, „das ist eine großartige Sache“. Die Angesprochenen seien überrascht, wenn die Bürgermeister-Kandidaten bei ihnen klingelt, aber auch sehr freundlich. „ Es ergeben sich tolle Gespräche!“ Angst, auf fremde Menschen zuzugehen, habe sie nicht. Da sei sie hemmungslos, versichert Ulrike Schmidt und muss lachen.

Ulrike Schmidt ist lockerer geworden

Die Henstedt-Ulzburger seien ihr gegenüber sehr offen und würden gerne mit ihr sprechen. „Zwischen 15 und 19 Uhr erwischt man meistens jemanden zuhause“, hat sie festgestellt. Von einem kleinen Jungen sei sie gefragt worden, ob sie ihm denn als Bürgermeisterin jeden Tag Burger braten würde. Eine Flüchtlingsfamilie, die zwar nicht wählen darf, hätte dennoch gefragt, was sie denn tun könne, um Ulrike Schmidt zu unterstützen. Kam die Herausforderin des parteilosen Amtsinhaber Stefan Bauer zu Anfang vielleicht noch etwas steif bei den Menschen an, sei sie – das gibt sie zu – inzwischen deutlich lockerer.

Alle Ortsteile bereits angesehen

Oft ist Schmidt zu Fuß in Henstedt-Ulzburg unterwegs und fängt schöne Momente und Ansichten mit ihrer kleinen Kamera ein, die sie griffbereit in der großen Tasche hat. „Am liebsten fotografiere ich Landschaften und Gebäude“, verrät sie. Für ihre anderen Hobbys wie Sport habe sie bedauerlicher Weise keine Zeit, zu sehr fordert ihre Bewerbung sie. Als Ausgleich zu den vielen Terminen geht Ulrike Schmidt, die für die europäische Sicherheitsorganisation OSZE in Nordmazedonien gearbeitet hat, gerne auf Schusters Rappen durch die Gemeinde. „Ich bin viel zu Fuß unterwegs“, erklärt sie. Alle Ortsteile habe sie sich bereits angesehen, und jeder habe seinen Reiz. Sei es das eher dörfliche Götzberg, oder im Gegensatz dazu Ulzburg-Süd, der Ortsteil, der einer Vorstadt am ähnlichsten ist. Gerade diese Unterschiede zu einem Ganzen zu machen und das Wir-Gefühl in der Gemeinde zu stärken, das hat Ulrike Schmidt sich auf die Fahnen geschrieben. Sie selbst könne sich nicht entscheiden, ob sie eher ein Dorfkind oder ein Stadtmensch sei.

Die Wahl Bislang gibt es zwei Kandidaten für den Posten des Verwaltungschefs in Henstedt-Ulzburg: Amtsinhaber Stefan Bauer, der keine Unterstützung einer Fraktion hat, und Ulrike Schmidt, die von der SPD ins Rennen geschickt wird. Die Wahl ist am 1. März. Der Job des Bürgermeisters für acht Jahre wird am 1. Juni frei. Die Kandidaten stellen sich am Mittwoch, 22. Januar, ab 19.30 Uhr in der Gemeinschaftsschule Rhen, am Donnerstag, 6. Februar, ab 19.30 Uhr in der Lütten School und am Mittwoch, 19. Februar, ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus vor.

Bruder ist Bürgermeister in Heide

Wie die Arbeit des Chefs einer Verwaltung aussehe, weiß Ulrike Schmidt, denn ihr Bruder ist Bürgermeister in Heide. „Der Austausch mit ihm hilft sehr“, sagt Schmidt. Und ja: Sie wisse, was auf sie zukomme, sollte sie in Henstedt-Ulzburg die Wahl gewinnen. Das Bürgermeisterinnenamt sei mehr, als ein Nine-to-five-Job. „Man ist immer im Dienst“, egal, ob auf dem Weg zum Bäcker oder bei der Joggingrunde im Bürgerpark. Angst davor habe sie keine, im Gegenteil: Große Lust.

Zu den Feiertagen kommt der Freund aus Nordmazedonien

Ihren Partner, der in Nordmazedonien die Regierung in Sachen EU-Beitritt berät, hat Ulrike Schmidt im Oktober das letzte Mal gesehen. Aber es gebe Licht am Horizont: Zu Weihnachten komme er. Geplant ist, dass beide das Neujahrskonzert in Henstedt-Ulzburg besuchen.

Ulrike Schmidt würde es begrüßen, wenn sie gegen weitere Kandidaten um das Amt des Verwaltungschefs antreten könnte. Auch, damit die Bürger am 1. März wirklich eine Auswahl hätten.