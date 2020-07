Sievershütten

Fast täglich rechnet Stefan Weber, Bürgermeister in Sievershütten und SPD-Landtagsabgeordneter in Kiel, mit einer Nachricht der Kommunalaufsicht des Kreises Segeberg, ob der Bürgerentscheid stattfinden muss oder nicht. Wobei: "Er wird kommen", ist Weber sich sicher. Eine Bürgerinitiative hatte statt der erforderlichen 94 Unterschriften sogar 170 bei der Kommunalaufsicht des Kreises Segeberg eingereicht. Nach den Angaben der Initiative alles Bürger, die sich gegen die Einrichtung eines Bestattungswaldes im sogenannten "Zuschlag", einem Wald am Ortsrand, aussprechen. Die Interessengemeinschaft Sievershütten (IGS) mit Imme Demos an der Spitze hat diese Unterschriften innerhalb von zwei Wochen eingesammelt. Jetzt warten beide Seiten, die Gegner wie die Befürworter des Ruheforstes, auf die Nachricht der Kommunalaufsicht. Die Behörde prüft die Unterschriften und gibt gegebenenfalls das Okay für die Abstimmung.

940 Bürger sind wahlberechtigt

Sollte es grünes Licht geben, dann sind gut 940 wahlberechtigte Sievershüttener aufgefordert, sich für oder gegen den Bestattungswald auszusprechen. Kommt es zum Bürgerentscheid, müssen sich mindestens 20 Prozent der Berechtigten zur Wahl gehen und gegen die Pläne für den Bestattungswald stimmen.

Bürgermeister Stefan Weber wurde genau wie seine Mitstreiter in der Gemeindevertretung Sievershütten von der Debatte, die zum Teil sehr emotional geführt wurde, total überrascht. "Damit haben wir nicht gerechnet", gibt er zu. Nachdem Hans-Burkhard Fallmeier, Waldbesitzer aus Hartenholm, den Wald in Sievershütten gekauft hatte, war er nach Angaben von Weber an die Gemeinde herangetreten und hatte von seiner Idee des Bestattungswaldes berichtet. Die Gemeinde kommt ins Spiel, da der Flächennutzungsplan für den Zuschlag dann geändert werden müsste. Zudem liegt das Bestattungswesen grundsätzlich entweder in der Hand der Gemeinde oder der Kirche. Da der örtliche Kirchenvorstand sich mehrheitlich gegen den Bestattungswald auf privatem Grund ausgesprochen hatte, könnte die Gemeinde dann die Trägerschaft übernehmen.

Ruheforst in Hartenholm ist beliebt

Fallmeier betreibt bereits in Hartenholm einen Ruheforst, der sich großer Beliebtheit erfreut. Organisiert wird der Betrieb in dem Ruheforst von den Landesforsten, das Marketing hat die Ruheforst GmbH übernommen. In einem Bestattungswald werden unter den Bäumen Urnen beigesetzt. Es gibt keine Gräber oder Grabschmuck. Lediglich kleine Plaketten an den Bäumen weisen auf die Verstorbenen hin.

Den Wald mit seinen alten Bäumen erhalten

Bislang, so Bürgermeister Stefan Weber, gibt es noch keinen Beschluss eines örtlichen Ausschusses oder der Gemeindevertretung dafür, mit Waldbesitzer Fallmeier Verhandlungen über einen Bestattungswald aufzunehmen. Durch die Corona-Pandemie sei man in Verzug gekommen. Weber sieht in der Idee von Fallmeier eine große Chance, den Wald mit seinen alten Bäumen zu erhalten. Der Waldeigentümer habe die Möglichkeit, mit der Holzernte Geld zu verdienen - oder eben die Bäume stehenzulassen und sie als letzte Ruhestätte von Verstorbenen zu nutzen. Besser als das Durchforsten des Waldes sei doch der Erhalt der zum Teil sehr alten Bäume, meint Weber.

Grundwasser durch die Totenasche verunreinigen?

Die Interessengemeinschaft Sievershütten hat Angst vor Bodenverunreinigungen durch die Asche der Toten. So könnten sich ihrer Ansicht nach die biologisch abbaubaren Urnen bei Starkregen oder viel Bodennässe rasch auflösen und so Totenasche ins Grundwasser gelangen und es verunreinigen.

"Wenn das so wäre, dann hätten doch andere Kommunen mit Bestattungswäldern schon diese Schwierigkeiten", sagt Bürgermeister Stefan Weber. Er ist sich sicher, dass der Kreis Segeberg im Fall der Fälle genau prüfen werde, welche Auswirkungen ein Ruheforst auf das Grundwasser habe. "Und unsere Rendsbek fließt durch den Wald. Das wird alles geprüft."

Gegner lauter als die Befürworter

Für die Befürworter des Ruheforstes gehe es nun darum, Gleichgesinnte zu mobilisieren, die sich beim Bürgerentscheid für den Bestattungswald einsetzen. Ihm sei klar, so Weber, dass die Gegner "lauter" seien, aber im Zweifel "bestimmen einige wenige Leute, wo die Reise hingeht", meint er. Das könnte passieren, wenn nicht genug Befürworter zur Abstimmung gehen. Und das sei nach Meinung von Stefan Weber der falsche Weg.

Bürgerentscheid im Herbst?

Sollte es von der Kommunalaufsicht des Kreises Segeberg das Okay für den Bürgerentscheid geben, dann legt die Gemeindevertretung den Termin dafür fest. Stefan Weber rechnet damit, dass in der August-Sitzung dieses Thema auf den Tisch kommen wird. Innerhalb von drei Monaten muss die Abstimmung stattfinden. Geht es nach Weber, soll sie im Oktober oder November über die Bühne gehen. Bis dahin werde es weitere Informationsveranstaltungen geben.

Neben der SPD-Fraktion hat sich auch die CDU für die Aufnahme von Gesprächen mit Waldeigentümer Fallmeier ausgesprochen. Die Wählergemeinschaft sei nicht einer einhelligen Meinung. Alle Fraktionen haben bereits Flyer zu ihrer Einstellung im Dorf verteilt.

