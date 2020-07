Verena Jeske in Bad Bramstedt, Ulrike Schmidt in Henstedt-Ulzburg: Übernimmt auch in Bad Segeberg 2021 erstmals eine Frau die Führung im Rathaus? Für die CDU geht Marlis Stagat am 1. November ins Rennen um das Amt der Bürgermeisterin. Damit ihr Wunsch wahr wird, muss sie zwei Männer schlagen.