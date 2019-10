Kirche Bornhöved kann saniert werden

Schüler, Eltern und Lehrer des Bad Bramstedter Gymnasiums rückten am Mittwoch in der Gemeinde Hagen an, um 52 Jungbäume zu pflanzen. Die Schule beteiligte sich damit am Einheitsbuddeln, zu dem die Landesregierung aufgerufen hatte. Die Schüler waren mit Eifer im Einsatz für den Klimaschutz.