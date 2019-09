Kommt jetzt der einheitliche Nordtarif?

Bad Segeberg

"Ziel soll sein, in einer norddeutschen Tarifallianz den Zugang zum öffentlichen Verkehr so einfach und nachvollziehbar wie möglich zu machen", sagt Harald Haase, Pressesprecher des Landesverkehrsministeriums, auf Anfrage von kn-online.

Sondersitzung von Schleswig-Holstein , Hamburg und Niedersachsen

Geplant sei, dass Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein Maßnahmen vorbereiten, die in einer Sondersitzung im November beschlossen werden sollen.

Zu einem einheitlichen Nordtarif werde es aber wohl nicht kommen. "Das ist angesichts der Komplexität der Verkehre in Norddeutschland relativ unwahrscheinlich."

Bislang gibt es mehrere Tarifgebiete

Bislang gibt es in Schleswig-Holstein im Nahverkehr zwei Tarife: Den Schleswig-Holstein-Tarif, der im ganzen Land und auch nach Hamburg hinein gilt. Und den HVV-Tarif, der nur den HVV-Bereich abdeckt, im wesentlichen also Hamburg und die Umlandkreise wie Segeberg.

"Es ist schon lange das Bestreben sowohl der Hamburger Seite als auch der Schleswig-Holsteiner, Brüche oder Unklarheiten zwischen diesen beiden Tarifen auszugleichen", sagt Haase. Das Thema habe durch die kürzlich erfolgte Tariferhöhung in Hamburg neue Aktualität bekommen.

CDU : Ziel ist ein Nordtarif

„Wir brauchen eine Strukturreform des Hamburger Verkehrsverbundes HVV“, sagen auch die Segeberger CDU-Landtagsabgeordneten Katja Rathje-Hoffmann ( Nahe) und Ole Plambeck ( Henstedt-Ulzburg). „Unser Ziel ist ein Nordtarif.“ Damit könne der Dschungel der Tarife neu geordnet werden. Das schaffe Anreize für Umlandbewohner, auf die Bahn umzusteigen.

Politischen Streit gibt es um die geplante Erhöhung der HVV-Tarife Ende des Jahres um 1,3 Prozent. Das hatte der größte Anteilseigner, die SPD-geführte Stadt Hamburg, vorgegeben.

Plambeck und Rathje-Hoffmann sehen dies kritisch. Eine Nullrunde wäre besser gewesen, um Menschen zu bewegen, vom Auto auf Bus und Bahn umzusteigen. Außerdem müssten Hamburg-Pendler überdurchschnittlich hohe Preissteigerungen hinnehmen.

SPD : CDU agiert scheinheilig

Die Segeberger SPD-Kreisvorsitzende Katrin Fedrowitz hält die Kritik für scheinheilig. „Die CDU-Landtagsabgeordneten sollten sich an den eigenen Entscheidungen orientieren, ehe sie andere angreifen. Preiserhöhungen sind nie schön.“ Wer aber angemessene Gehälter zahlen wolle, könne Preiserhöhungen manchmal nicht vermeiden.

Außerdem gebe es einen Widerspruch: „Die CDU kritisiert Hamburg. Die CDU-geführte Landesregierung in Schleswig-Holstein aber hat in den HVV-Gremien für die Erhöhung gestimmt. In Schleswig-Holstein hat eben diese Landesregierung sogar mit 1,9 Prozent beim SH-Tarif für eine noch höhere Preiserhöhung gestimmt.“

