90 Busfahrer hatten mit 18 Bussen am Mittwochnachmittag vor dem Kreishaus in Bad Segeberg demonstriert. Bei der Ausschreibung der meisten Buslinien im Kreis wollten sie eine Garantie der Personalübernahme. Doch einen entsprechenden Antrag lehnte der Kreisumweltausschuss in seiner Abendsitzung ab.