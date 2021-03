Kaltenkirchen

Das Grundstück rund um das Regenrückhaltebecken gehört der Firma Brockmann Recycling. Eine von ihr beauftragte Firma aus Quickborn hatte Anfang Februar die erforderlichen Pflegemaßnahmen durchgeführt. Dabei wurden nicht nur Bäume des benachbarten städtischen Grundstücks empfindlich verletzt. Das Unternehmen hatte auch ohne Rücksprache mit den zuständigen Behörden die als Ausgleichsflächen angelegten Röhricht-Bestände rund um das Gewässer gerodet. Und das war nicht erlaubt: „Eine Räumung der Böschung in dem vorgenommenen Umfang wäre aber nicht notwendig gewesen. Von den durchgeführten Maßnahmen, die oberhalb der Wasserlinie stattgefunden haben, sind zum Teil gesetzlich geschützte Biotope und auch Ausgleichsflächen betroffen“, sagte Kreissprecherin Sabrina Müller.

Bis 5000 Euro Strafe möglich

Der Kreis habe bereits erste Maßnahmen zur Begrenzung der Beeinträchtigungen umgesetzt. „Weitere Maßnahmen zur Wiederherstellung und zum Ausgleich werden im Lauf des Jahres erfolgen“, so Müller. In dem bevorstehenden behördlichen Verfahren werden Verursachen und Grundstückseigentümer angehört. Dann wird über ein Bußgeld entschieden. „Der ungenehmigte Eingriff durch Mahd in gesetzlich geschützte Röhricht-Bestände kann mit einem Bußgeld von zehn bis 50 Euro je Quadratmeter geahndet werden, höchstens jedoch mit 5000 Euro insgesamt“, so Müller.

Bund will Bußgelder schmerzlich erhöhen

Für viele Unternehmen sind Bußgelder dieser Höhe keine schmerzhafte Strafe. Aus diesem Grund hat der Bundesrat gerade einer Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes zugestimmt. Naturschutzverstöße und illegale Rodungen sollen künftig mit deutlich höheren Bußgeldern geahndet werden. Beantragt wurde die Änderung vom Schleswig-Holsteinischen Umweltminister Jan Philipp Albrecht. „Mit deutlich höheren Bußgeldern und einer möglichen Kopplung an den Unternehmensumsatz ist klar, dass es sich endlich nicht mehr lohnt, bei Nacht und Nebel Fakten zu schaffen. Wälder und artenreiche Naturräume sind unsere wertvollste Infrastruktur und müssen besser geschützt werden“, so Albrecht. Ob die Gesetzesänderung auch schon im Fall von Moorkaten greift, ist nicht wahrscheinlich. Aber künftig dürften solche unüberlegten Handlungen wohl seltener vorkommen, wenn Bußgelder bis zu 500.000 Euro drohen.