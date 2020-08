Kreis Segeberg

Dabei schien Ende 2019 noch alles Routine zu sein. Der Segeberger Kreistag hatte beschlossen, sechs der neun Teilnetze des öffentlichen Busverkehrs inklusive der Stadtverkehre für die nächsten zehn Jahre ab 13. Dezember 2020 auszuschreiben.

Nicht betroffen waren die übrigen drei Teilnetze, in Norderstedt/ Henstedt-Ulzburg und auf der Achse Bad Segeberg-Trappenkamp-Bornhöved.

Es begann alles mit einer Ausschreibung

So wurden 60 Prozent alle Busverkehre im Kreis Segeberg ausgeschrieben: 4,2 Fahrplankilometer pro Jahr mit 79 Bussen. Mit wie vielen Fahrern, ist den Unternehmen überlassen. In der Branche gilt die Formel: Etwa doppelt so viele Fahrer wie Busse wären nötig, also rund 160.

Zuständig für den Busverkehr ist der Kreis. Beauftragt mit der Busplanung hat er die SVG Südwestholstein ÖPNV-Verwaltungsgemeinschaft mit Sitz in Norderstedt.

ÖPNV wird aus Tickets und Zuschüssen finanziert

Um welchen Umsatz es geht, wollen die Beteiligten nicht sagen oder schätzen. In den vergangenen zehn Jahren zumindest handelte es sich für die Teilnetze 3 bis 9 um insgesamt 125 Millionen Euro. Manch Experte vermutet, etwa diese Größenordnung könnte auch für die neue zehnjährige Periode gelten.

Das Geld kommt zu großen Teilen aus Ticketeinnahmen. Das Defizit deckt der Kreis als Zuschuss. Insgesamt, auch mit U-Bahn-Verkehr, wollte der Kreis 2020 den Öffentlichen Personennahverkehr mit 15,8 Millionen Euro unterstützen.

Bislang ist Autokraft der Platzhirsch

Die Busbieter werden dazu verpflichtet, bessere Fahrzeuge zu nutzen: Klimatisiert für bessere Luft im Bus, videoüberwacht für die Sicherheit, Euro-6-Norm für weniger Abgase, Farbmonitore für Verlaufsanzeigen, und WLAN für Internetempfang der Kunden.

Bislang leistet den Busverkehr überwiegend die Autokraft. Sie hatte kürzlich die Ausschreibung in Rendsburg-Eckernförde gewonnen über 9 Millionen Nutzkilometer jährlich und mit einem Gesamtumsatzvolumen von über 280 Millionen Euro, beginnend 2021.

Konkurrent soll Zuschlag erhalten

Die Autokraft soll sich dem Vernehmen nach auch für die Teilnetze 3 bis 9 im Kreis Segeberg beworben haben. Der Kreis will nach Auswertung der Ausschreibung aber einem anderen Busunternehmen den Zuschlag geben.

Es soll sich um die Firma Rohde Verkehrsbetriebe/ Transdev handeln. Jene Firma, die seit 2012 den Stadtverkehr Bad Segeberg bedient und zum 1. August in Ostholstein Linien an die Autokraft abgetreten hat.

Riesenkonzerne stehen dahinter

Die Autokraft gehört zur DB Bus (4900 Busse), und diese letztlich dem deutschen Staatsunternehmen Deutsche Bahn AG ( Umsatz: 44 Milliarden Euro).

Die Firma Rohde Verkehrsbetriebe GmbH hat mehrere Standorte in Schleswig-Holstein und ist Teil von Transdev. Die Transdev Deutschland (3200 Busse) ist wiederum Teil der internationalen Transdev-Gruppe ( Umsatz: 7 Milliarden Euro) mit Sitz in Frankreich.

Wertstoffsammler ist beteiligt

Sie ist auf fünf Kontinenten im öffentlichen Personenverkehr aktiv. Anteilseigner von Transdev sind das französische staatliche Finanzinstitut Caisse des Dépôts et Consignations ( CDC, 66 Prozent) sowie das deutsche Familienunternehmen Rethmann-Gruppe (34 Prozent).

CDC aus Frankreich ist rund 200 Jahre alt und an vielen großen Firmen beteiligt ( Umsatz: 459 Milliarden Euro). Zur Rethmann-Gruppe ( Umsatz: 15 Milliarden Euro) gehört die Recyclingfirma Remondis, die im Kreis Segeberg im Auftrag der Industrie die Verpackungen entsorgt (gelbe Säcke).

Beschwerde bremste Kreis aus

Der Kreis Segeberg soll Rohde noch keinen Zuschlag erteilt haben, weil die Autokraft zuvor Beschwerde eingelegt hat.

"Die Beschwerdeführerin hält das Vergabeverfahren für intransparent und diskriminierend", erklärt Richterin Frauke Holmer, Pressesprecherin des Oberlandesgerichtes Schleswig. In der Ausschreibung hätten Eignungskriterien gefehlt, Preisformeln seien nicht erkennbar. Die Beschwerdegegner, der Kreis Segeberg und andere, hätten Bieter animiert, erwartete Tarifsteigerungen nicht in vollem Umfang einzukalkulieren.

Vergabekammer hatte Einspruch zurückgewiesen

Auch hätten sie die Leistungsfähigkeit des konkurrierenden Busunternehmens nicht ausreichend geprüft. Das Angebot des konkurrierenden Unternehmens beinhalte ferner unvollständige und unrichtige Angaben über Preise und Angebotsmengen, gibt Holmer Kritik der Klägerin weiter.

Die vorgeschaltete Vergabekammer hatte den Nachprüfungsantrag allerdings als unzulässig verworfen.

Firmen halten sich bedeckt

Eine DB-Sprecherin bestätigt, dass die Autokraft die Vergabe prüfen lässt. "Wir bitten um Verständnis, dass wir uns zu Details und Inhalten nicht äußern werden." Bedeckt hält sich auch Firma Rohde. "Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir zu offenen Vergabeverfahren grundsätzlich keine Auskunft geben können."

Nicht überrascht von der Auseinandersetzung ist Karl-Heinz Pliete, Landesbezirksfachbereichsleiter Verkehr in der Gewerkschaft Verdi, die viele Busfahrer vertritt. "Die beiden Kontrahenten treffen immer wieder aufeinander." Manchmal gehe es vor Gericht, etwa bei Ausschreibungen in Nordfriesland. Zuletzt habe sich eher die Autokraft durchgesetzt.

Am 20. August hat das Oberlandesgericht zum Segeberger Fall mündlich verhandelt. Das Urteil wird in mehreren Wochen verkündet.

Hart umkämpfter Markt

Schwierig und hart umkämpft von großen Unternehmen ist der Markt für regionalen Busbetrieb im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), weiß auch die deutsche Verkehrswissenschaft.

Wer eine Ausschreibung für zehn Jahre gewinnt, hat in der Regel erst mal Planungssicherheit und weitgehend feste Einnahmen sowie keine Konkurrenz zu fürchten. "Es ist ein Traum von jedem Unternehmer", sagt Prof. Dr. Wolfgang Maennig, Wirtschaftsprofessor an der Universität Hamburg und Verkehrsexperte, "in seinem Segment Monopolist zu werden."

Geringe Gewinnmargen

Letztlich gehe es auch darum, den Konkurrenten vom Markt zu drängen. So könne ein Unternehmen vielleicht später mal höhere Preise durchsetzen. Die Gewinnmargen seien derzeit klein. Die Menge sei ausschlaggebend.

Genauso sieht es Prof. Dr. Tobias Bernecker, Verkehrswirtschafter an der Hochschule Heilbronn und im bundesweiten Projekt ÖPNV-Transparenzregister aktiv: "Die Masse macht's!" Den Vorteil gewinnen die Firmen aus dem günstigen Einkauf großer Busflotten und einer effizienten Organisation im Hintergrund.

Mittelständler haben es schwer

Mittelständler hätten es da schwer. Der regionale ÖPNV-Busverkehr sei auch deshalb für große Firmen interessant, weil er überhaupt noch einen Markt und damit Wettbewerb biete. Denn in städtischen Gebieten würden Verkehrsleistungen oft direkt vergeben, und der Schienenverkehr sei ein recht komplexes Gebiet.

Der private Busunternehmer Karl Hülsmann aus Niedersachsen, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Busunternehmer, spricht von einem harten Kampf. Marktführer sei in Deutschland, auch historisch gewachsen, die Deutsche Bahn ( DB). Vor rund 20 Jahren seien ausländischen Firmen mit der Hoffnung nach Deutschland gekommen, der Markt öffne sich für sie. Mittlerweile würden viele ums Überleben kämpfen.

Große Gewinner, große Verlierer

"Wir haben eine niedrige Marge in unserer Branche", sagt Hülsmann: Drei bis sechs Prozent – vor Steuern. Wenn mal ein Jahr schlechter laufe, sei dies im nächsten Jahr kaum wettzumachen. Die ÖPNV-Aufträge seien festgezurrt.

Es sei zwar schön für ein Unternehmen, wenn es einen Zehn-Jahres-Auftrag in der Ausschreibung gewinne. Um so größer seien die Probleme aber für den unterlegenen Bieter. Gebäude, Busse und Personal können auf einen Schlag nicht mehr genutzt und nicht einfach an andere Orte in der Republik versetzt werden.

Busfahrer werden gesucht

Sorgen machen um Jobs wegen des Hin und Hers müssen sich Busfahrer allerdings kaum. Verkehrsbetriebe suchen in vielen Regionen händeringend Fahrer.

