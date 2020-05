Bernstein will 2021 wieder in Bundestag

Melanie Bernstein (Wahlstedt) will 2021 erneut in den Bundestag einziehen. Auf Anfrage von KN-online kündigte sie an, zur parteiinternen Kandidatenkür anzutreten. 2017 hatte sie sich mit zwölf Prozentpunkten Vorsprung gegenüber Birgit Malecha-Nissen (SPD) das Direktmandat geholt.