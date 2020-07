Die CDU in Kaltenkirchen will verhindern, dass die Amazon-Transporter nach der Eröffnung des Verteilzentrums in Nützen durch ein Wohngebiet fahren, um eine Kreuzung zu umgehen. Unter dem Vorsitz von Fraktionschef Kurt Barkowsky stellen die Christdemokraten im Bauausschuss den entsprechenden Antrag.