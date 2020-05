Der Umschwung in der derzeit unruhigen CDU-Kreistagsfraktion fiel vorerst aus. Die geplante Neuwahl des Fraktionsvorstands mit einem möglichen personellen Wechsel an der Spitze wurde auf den Herbst verschoben. Über die Gründe hüllen sich die Beteiligten in Schweigen. Es gibt aber drei Hinweise.