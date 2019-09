Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft klangen abscheulich: Der Angeklagte soll im Januar 2018 in die Wohnung seiner damaligen Ex-Freundin in Wahlstedt eingedrungen und sie zu verschiedenen Sexpraktiken gezwungen haben. Vor dem Schöffengericht in Bad Segeberg kamen Zweifel an einer Vergewaltigung auf.