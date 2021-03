Der Vorsitzende der CDU-Fraktion in der Stadtvertretung von Wahlstedt, Jan Christoph, hat die Verwaltung um Bürgermeister Matthias Bonse (CDU) im Fall der vermutlich verlorenen Einlagen in Millionenhöhe bei der Bremer Pleite-Bank Greensill gegen Kritik in Schutz genommen.