Das Ringen um die Umbenennung des Gustav-Frenssen-Wegs in Kaltenkirchen geht weiter. Die lokale SPD kämpft bereits seit 2019 dafür. Das Problem: Es handelt sich bei der kleinen Stichstraße um einen Privatweg, der den Bewohnern vor 60 Jahren übereignet wurde. Nun lenkt im Streit die CDU ein.

Von Sylvana Lublow