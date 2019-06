CDU- und FDP-Fraktion sind in der Stadtverordnetenversammlung von Bad Bramstedt mit ihrem Versuch gescheitert, den bereits vom Sozialausschuss beschlossenen Anbau an das Jugendzentrum doch noch mit einem Sperrvermerk im Haushalt zu versehen. Nun ist der Weg frei für ein Café an der Schlosswiese.