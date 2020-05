Am zweiten Kreishaus in der Rosenstraße in Bad Segeberg wird schon gebaut. Doch vielleicht müssen die Bagger bald stoppen, so wie bei Schulerweiterungen, und die Kreisverwaltung bei ihren geplanten 55 neuen Stellen. Die CDU will alles auf den Prüfstand stellen. Andere Fraktionen protestieren.