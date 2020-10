Städte wie Lübeck, Kiel und Neumünster machen es vor: Sie alle haben einen Kommunalen Ordnungsdienst (KOD), der zwar in der Verwaltung angesiedelt ist, von seinen Aufgaben her aber an der Schnittstelle zur Polizei agiert. Die CDU-Fraktion möchte diesem Beispiel nun auch in Bad Segeberg folgen.