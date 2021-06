Statt fällen einfach umpflanzen? So einfach, wie sich die Kaltenkirchener CDU-Fraktion den Umgang mit störenden Großbäumen vorstellt, ist das dann doch nicht. Im Bauausschuss gab es eine lebhafte Diskussion darüber - und die FDP vermutet einen bestimmten Grund für den Antrag der Christdemokraten.

Von Sylvana Lublow