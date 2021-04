Das Interesse ist groß, nur die Mühlen der Bürokratie mahlen manchmal langsamer als gedacht. Aus dem Campingplatz Seerögen in Nahe am Itzstedter See soll ein Platz für mobile Eigenheime werden. Platzbesitzer Stephan Diehn ist zuversichtlich, dass in diesem Jahr die Mobilheime anrücken können.