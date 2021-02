Henstedt-Ulzburg

"Wir müssen zunächst gründlich sauber machen", sagt Leder. Dann geht es darum, die Räume auszustatten und eine Beschilderung anzubringen. Denn es gilt, eine Einbahnstraßenregelung einzuhalten. Vier Mitarbeiter von "First and Safe", einer Tochter von "Der Dozent", werden in der nächsten Woche mit dem Betrieb starten. Nötig ist eine Anmeldung, die muss unter www.corona-schnelltest-hu.de erfolgen. Dort werden Termine vergeben. Die Anmeldeseite soll in Kürze freigeschaltet werden.

Lange Verhandlungen - jetzt gab es die Freigabe

Der Weg hin zum Testzentrum in Henstedt-Ulzburg war lang. Seit Mitte Dezember, so Christian Leder, laufen bereits Gespräche und die Planung. Nachdem es erst so ausgesehen hatte, als könnte es im Januar losgehen, verzögerte sich der Start. Es habe unterschiedliche Angaben des Kreisgesundheitsamtes gegeben, ob eine Genehmigung notwendig sei oder nicht. Letztlich schaltete sich, erzählt Leder, die Gemeinde in Person von Wirtschaftsförderer Sebastian Döll und Bürgermeisterin Ulrike Schmidt ein. Und plötzlich sei alles ganz schnell gegangen. "Wir dürfen Montag anfangen", freut sich Leder.

Ein Test kostet 39,90 Euro pro Person

Für 39,90 Euro pro Person werden Antigen-Schnelltests einer deutschen Firma durchgeführt. Die Mitarbeiter von "First and Safe" sind alle aus dem medizinischen Bereich und verstehen laut Leder ihr Handwerk. Denn das Entnehmen von Testmaterial aus der Nase müsse exakt und sicher geschehen. Von angelernten Hilfskräften hält Leder nicht viel.

Beispielsweise müsse das Stäbchen mit dem Watteende gut zehn Zentimeter tief in die Nase eingeführt werden. "Nur an der Nasenspitze reicht nicht", stellt Leder klar. Es müsse genug Material am Teststäbchen haften bleiben, um ein sicheres Ergebnis zu haben. Nach etwa 20 Minuten stehe das Testergebnis fest. Die Besucher warten in der Zeit vor Ort. Fällt der Test positiv aus, wird umgehend das Gesundheitsamt informiert. Nach Auskunft des Herstellers zeigen die Schnelltests auch die Mutationen an.

Mobile Test-Teams besuchen weiterhin Firmen

Für Christian Leder ist das Testzentrum eine weitere Möglichkeit, Einnahmen zu generieren, denn durch Corona liegt seine Firma "Der Dozent" quasi brach. Es finden keine Fort- und Weiterbildungen statt. Betroffen sind gut 140 Menschen, die als Dozenten dort tätig sind. Ein Standbein von Leder sind die mobilen Test-Teams, die beispielsweise in Firmen die Belegschaft durchtesten. Das wird auch weiter laufen. Das stationäre Testzentrum in der Gewerbeimmobilie kommt dazu.

Zunächst soll es in kleinem Rahmen den Betrieb aufnehmen. Man wolle sehen, wie das Angebot angenommen werde, sagt Leder. Und er und seine Mitarbeiter müssten schauen, wie sich die Corona-Lage weiter entwickelt. Der Ruf nach mehr Tests ist bundesweit laut. Ob künftig auch die noch sichereren PCR-Test durchgeführt werden können, ist noch nicht entschieden. "Es gibt da noch rechtliche Fragen zu klären", sagt Leder. Auch dürfen bislang nur Menschen getestet werden, die volljährig sind.

Ergebnis gilt als offizielle Bestätigung

Das Dokument, das Getestete im Anschluss erhalten, gilt als offizielle Bestätigung, das man nicht mit Corona infiziert ist. "Dänemark verlangt zur Einreise zum Beispiel einen negativen Antigen-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist", erklärt Christian Leder. Auch einige Unternehmen, die neue Mitarbeiter einstellen, fordern zunächst einen negativen Test vom Bewerber. Bislang ist das Testen im Kreis Segeberg nur im Forschungszentrum Borstel möglich.