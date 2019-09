Mit einem kurzen offiziellen Akt, in dem Schulrat Odert Schwarz die Urkunde überreichte, wurde Christian Möller zum neuen Schulleiter der Olzeborchschule in Henstedt-Ulzburg ernannt. Damit endet eine lange Vakanz der Stelle an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Henstedt-Ulzburg.