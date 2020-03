Corona: Mit Bildern Senioren aufmuntern

Henstedt-Ulzburg

Über die sozialen Medien machte die Idee der kleinen Familie Pemöller die Runde. Inzwischen haben gut 20 Jungen und Mädchen angekündigt, Bilder für Menschen, die in Henstedt-Ulzburgs Seniorenheimen leben und derzeit keinen Besuch empfangen dürfen, zu malen. Am Sonnabend will Cornelia Pemöller die Bilder einsammeln. Einige Hürden sind dabei zu überwinden.

Die freie Zeit sinnvoll füllen

Jule hat zwar täglich Schulaufgaben, die sie zuhause erledigen muss, aber dennoch bleibt viel Zeit. Denn Freunde treffen zum Spielen ist in der Corona-Krise nicht erlaubt. "Ich wollte mein Kind nicht einfach vor dem Fernsehen ,parken'", sagt Cornelia Pemöller. Die 42-Jährige bemerkte, dass ihre neun Jahre alte Tochter immer mehr Bilder malte und der Stapel täglich wuchs. "Es sind ganz viele Bilder entstanden - und das sicher nicht nur bei uns", vermutet Pemöller, die als systematischer Coach selbstständig arbeitet. Mit einer Freundin hatte sie darüber gesprochen, die meinte: "Dann bringt doch die Bilder zu den alten Menschen. Die freuen sich bestimmt."

Von sechs Einrichtungen machen fünf mit

Gesagt, getan. Per Mail nahm Cornelia Pemöller Kontakt mit sechs Einrichtungen in Henstedt-Ulzburg auf. Vier seien, so die Rhenerin, gleich begeistert gewesen, eins habe abgesagt und ein Haus überlege noch, wie die kontaktlose Übergabe stattfinden kann.

In den sozialen Medien stellte Pemöller die Aktion vor und erhielt großen Zuspruch. Sie bekam den Hinweis, dass viele an Demenz erkrankte Bewohner in den Seniorenheimen jetzt die Welt nicht mehr verstehen, weil ihre Angehörige sie nicht mehr besuchen dürfen. Die Einrichtungen sind aus Sorge vor dem Coronavirus abgeschottet. "Jules Ur-Opa ist vor kurzem gestorben. Das war der erste ganz bewusst erlebte Verlust für sie", beschreibt Mutter Cornelia. Für ihre Tochter ist es umso schöner, wenn mit ihrer Aktion die Älteren Freude erfahren.

Bisher 14 Zusagen von Familien

Bereits 14 Haushalte in Henstedt-Ulzburg haben zugesagt, sich an der Aktion zu beteiligen. Da kommen, so Familie Pemöller, etwa 20 Kinder und wahrscheinlich etliche selbstgemalte Bilder - groß und klein - zusammen. Wer mitmachen möchte, muss sich per Mail an info@aufmalerei.de bei Pemöllers melden. Die Bilder müssen in eine Tüte verpackt an die Türklinke oder das Gartentor gehängt werden. Cornelia und Jule Pemöller fahren durch den Ort, suchen die Familien auf, sammeln die Bilder ein und desinfizieren sie. Erst dann dürfen sie in die Seniorenheime.

Kontaktlose Übergabe der Kunstwerke

Die Einrichtungen werden vor dem Gebäude entweder eine Box aufstellen oder auf den Briefkasten verweisen. Dort werden Peemöllers die Bilder hinterlassen. Die Übergabe muss dringend kontaktlos erfolgen, damit keine Gefahr für die Senioren besteht, doch noch mit dem Virus konfrontiert zu werden.

Ob es Folgeaktionen geben wird, stellt sich nach der Premiere am kommenden Wochenende heraus. "Ich kann mir vorstellen, dass wir das weiter machen", sagt Cornelia Pemöller. "Mal gucken, was daraus wird." Sie betont, dass es weder Geld für die Kinderbilder gibt, noch sie die kleinen Kunstwerke an die Heime verkauft. Es gehe darum, den alten Leuten eine Freude zu bereiten. Ohne Profit und Hintergedanken.

