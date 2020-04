Acht neu erkrankt, zehn neu genesen

Kreis Segeberg

Bei zwei der neu Infizierten ist die Infektionsquelle unbekannt, teilte Sabrina Müller mit, Pressesprecherin des Kreises Segeberg. "Alle anderen sind

Kontaktpersonen von bekannten Fällen."

Wieder genesen sind im Kreis Segeberg aktuell 82 Menschen. Das sind zehn mehr als am Vortag. Damit bleibt die Zahl der derzeit Erkrankten bei unter 100, bei 95 (Vortag: 97).

344 Segeberger in Quarantäne

Aktuell befinden sich im Kreis Segeberg 344 Personen in Quarantäne. 508

Personen sind bereits wieder aus dieser entlassen.

Eine infizierte Person war bislang verstorben.

Drei Patienten in Klinik

Laut bundesweitem Intensivregister werden in der Medizinischen Klinik in Borstel derzeit drei Covid-19-Patienten behandelt. Die Kliniken in Bad Segeberg, Henstedt-Ulzburg und Bad Bramstedt hatten aktuell keine Fälle.

Das Register zeigt die aktuelle Belegungssituation intensivmedizinischer Bereiche der Krankenhaus-Standorte Deutschlands.

