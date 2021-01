Henstedt-Ulzburg

"Aktuell sind im Lühmann-Park 13 Bewohner und fünf Mitarbeiter mit Corona infiziert", teilt Kreissprecherin Sabrina Müller am Montagnachmittag mit.

Eine Bewohnerin, die positiv auf das Coronavirus getestet worden war, sei bereits am Sonnabend verstorben. Eine PCR-positiv getestete Bewohnerin ist bereits am Samstag verstorben. Sie war 87 Jahre alt.

Die ersten Infektionsfälle waren Ende vergangener Woche bekannt geworden. "Daraufhin wurden am Freitag und Samstag 160 Personen abgestrichen", berichtet Müller - 92 Bewohner und 68 Mitarbeiter der Einrichtung.

Der Großteil der Infizierten habe derzeit leichte Symptome, einige wenige zeigten bisher keine Anzeichen einer Erkrankung. "Niemand muss im Krankenhaus wegen COVID-19 behandelt werden", sagt Müller.

Corona-Ausbruch im Lühmann-Park: Viele Bewohner haben erste Impfdosis erhalten

Ein Großteil der Bewohner hatte am 6. Januar die erste Dosis der Corona-Impfung erhalten. "Erste Studien zeigen, dass etwa zwei Wochen nach der ersten Impfung ein Impfschutz bestehen kann", erklärt Müller.

Zum Aufbau eines umfassenden Impfschutzes seien jedoch zwei Impfungen notwendig. Nach derzeitigem Kenntnisstand entfaltet der Biontech-Impfstoff sieben Tage nach der zweiten Dosis seine Schutzwirkung von 95 Prozent. Es ist nicht das erste Mal, dass es Corona-Fälle im Kreis Segeberg nach der ersten Impfung gegeben hat.

Jedoch gilt generell, dass das Immunsystem mit dem Alter schwächer wird und Impfungen nicht immer so gut anschlagen wie bei jüngeren Menschen, so Müller. Wann die zweite Impfung im Lühmann-Park stattfinden kann, sei derzeit offen.

Einrichtung Lühmann-Park in Henstedt-Ulzburg steht unter Quarantäne

Unklar sei noch, wie das Virus in die Einrichtung gelangt ist. "Die Ermittlungen des Infektionsschutzes dauern an", so Müller. Das komplette Haus steht unter Quarantäne.