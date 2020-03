Blutspenden wird schwieriger

Bad Segeberg

„Der DRK-Blutspendedienst deckt 75 Prozent der Versorgung mit Blutpräparaten ab“, verdeutlicht von Rabenau bei einem Spendentermin am Freitag am Städtischen Gymnasium. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus ist jedoch mit einer deutlichen Verringerung des Spendenaufkommens zu rechnen. Zahlreiche Termine können nicht mehr stattfinden.

Jeder muss sich namentlich registrieren

Harald Hinz vom DRK-Blutspendedienst ist an diesem Tag der „Türsteher“ vor der Pausenhalle des Städtischen Gymnasiums. Jeder Gast wird abgefangen. „Wollen Sie zum Blutspenden?“, fragt Hinz jeden, der durch die Tür kommt.

Externe Gäste müssen sich mit Namen, Adresse und Telefonnummer in eine Liste eintragen. „Damit wir alle kontaktieren können, falls doch ein Erkrankter dabei ist“, erklärt Hinz. Die Spender werden eh registriert.

Hände desinfizieren gehört an der Einlasskontrolle von Hinz dazu. Außerdem müssen sich Spender eine Infotafel durchlesen: Wer Kontakt zu einem Verdachtsfall, Corona-Erkrankten hatte oder kürzlich aus einem der Risikogebiete zurückgekommen ist, darf nicht weitergehen.

Abstand halten in der Warteschlange

Auf Jasmin Bulang (26) und Annelie Otten (35) trifft keines der Gefahren-Kriterien zu. Sie sind das erste Mal beim Blutspenden. „Weil das total wichtig ist, auch mit Corona gibt es Verletzte, denen geholfen werden muss“, sagen die beiden Frauen. „Auf Hygienemaßnahmen wird hier ja geachtet.“

Von Harald Hinz gibt es auf dem Weg zur Spenderregistrierung noch einen Hinweis: Abstand halten in den Warteschlangen.

Fiebermessen am Eingang

Seit Montag werden die Hygienemaßnahmen bei den Blutspendeterminen des DRK noch strikter. „Dann wird die Temperaturmessung vorgezogen“, sagt Pressereferentin Susanne von Rabenau. Wer Fieber hat, darf dann natürlich nicht weitergehen.

Auch Menschen mit Erkältungssymptomen – unabhängig vom Coronaausbruch – sind nicht zugelassen beim Spenden. Deshalb gibt es standardmäßig eine Gesundheitskontrolle vor jeder Blutspende.

„Wir müssen jetzt von Tag zu Tag schauen, die Situation ist sehr dynamisch“, sagt von Rabenau. Wie Maßnahmen beim weiteren Verlauf der Pandemie aussehen, dürfe sie nicht sagen.

„Aber gerade im Bereich von Schutzkleidung gibt es ja noch weitere Möglichkeiten“, sagt sie. Das Personal sei gut geschult. Über den Umgang mit Blut werde das Coronavirus nicht übertragen.

Viele Spenderlokale sind geschlossen

Trotzdem werde es immer schwieriger, Blutspendetermine abzuhalten – unabhängig von Sicherheitsstandards. Viele Veranstaltungsorte seien geschlossen – etwa die Schulen, Dorfhäuser. Nicht überall dürfe das DRK dann noch hinein.

Auch in so manchem DRK-Ortsverein als Ausrichter gebe es Sorgen. „Viele der Ehrenamtlichen in den Ortsvereinen sind älter und gehören damit zur Risikogruppe.“ In Bundesländern wie Baden-Württemberg oder Hessen, wo schon deutlich mehr Coronavirus-Infektionen nachgewiesen sind, habe es bis zu 20 Prozent Einbußen bei den Blutspenden gegeben.

Manche Blutpräparate sind nur vier Tage haltbar

Dauerhaft sei das nicht zu überbrücken. „Viel Luft haben wir nicht.“ Vor allem seien manche Blutpräparate nur vier Tage haltbar, verdeutlicht von Rabenau. Auch gehe es nicht nur um Unfallopfer, sondern Krebspatienten, die regelmäßig Transfusionen brauchen. Es gibt neben Corona-Patienten noch viele andere, die ebenfalls versorgt werden müssen.

Mit der Spendenbereitschaft in Bad Segeberg am Freitagnachmittag können von Rabenau und Hinz zufrieden sein. 61 Segeberger spendeten Blut, davon waren 15 Erstspender.

Trotz Corona: 100. Blutspende

Für Uwe Hinrichsen war es an diesem Tag sogar die 100. Blutspende. Der 64-Jährige war ganz überrascht gewesen bei der Mitteilung durch das DRK. „Ich hatte nicht mitgezählt.“

Als junger Mann sei er irgendwann das erste Mal zur Spende gegangen, „um zu erfahren, was ich für eine Blutgruppe habe“. Hinrichsen ist ein begehrter Spender. Er hat die Blutgruppe Null, negativ. Die Universalblutgruppe, die jedem Patienten gegeben werden kann. „Und die nur sechs Prozent aller Menschen haben“, betont von Rabenau.

„Deshalb muss ich auch weiter spenden“, sagt der Senior. Auch, wenn er altersbedingt schon eher zur Risikogruppe in der Corona-Pandemie gehört. „Ich habe keine Angst“, sagt er und verspricht: „Ich komme wieder.“

