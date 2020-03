„Bitte nur drei Patienten im Verkaufsraum“, heißt es auf einem Schild der Kalkberg-Apotheke in Bad Segeberg. Der Bioladen gegenüber lässt keine Menschen mit Krankheitssymptomen in den Laden. Andere Apotheken stellen Plexiglas auf. So stellen Geschäfte auf den Betrieb in der Coronakrise um.