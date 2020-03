Es tut ihm in der Seele weh, aber er hat keine Wahl: „Leider Gottes müssen wir sowohl den Fahrbetrieb als auch die Ausgabe ab nächster Woche einstellen“, kündigt Hans-Joachim Wild an, Vorsitzender der Segeberger Tafel in Bad Segeberg. Diese Woche soll aber auch in Wahlstedt noch verteilt werden.