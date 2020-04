Für 200 000 Euro will der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein im Auftrag des Bundes die in die Jahre gekommene B432-Brücke in Bad Segeberg über die B206 sanieren. Dafür muss der Bereich für mehrere Tage voll und später für einen längeren Zeitraum teilweise gesperrt werden.