Mehr Corona-Schutz für den Wochenmarkt: Die Stadtvertreter stimmen am Dienstag über den SPD-Antrag ab, Desinfektionsspender an den Zugängen zum Marktplatz aufzustellen. Tatsächlich funktioniert zwischen Ständen und Verkaufswagen schon jetzt erstaunlich gut, was in anderen Bereichen ein Problem ist.