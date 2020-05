Die Zahl der Corona-Infizierten rund um den Schlachthof in Bad Bramstedt hat weiter zugenommen. Allein im Kreis Segeberg gibt es mittlerweile 48 Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind. 145 Menschen sind in angeordneter Quarantäne, teilte der Kreis Segeberg am Dienstagabend mit.