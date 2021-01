Die Menschen im Ostkreis warten darauf, dass das Impfzentrum in Wahlstedt endlich öffnet. Doch Impfstoff ist knapp. Selbst das Zentrum in Kaltenkirchen ist nicht ausgelastet, noch keine 1400 Menschen sind geimpft. In den Heimen geht die Immunisierung schneller voran im Kreis Segeberg.