Zahlreiche Corona-Infektionen in Schlachtbetrieben wie in Bad Bramstedt haben auf die Arbeits- und Lebensbedingungen der ausländischen Arbeiter aufmerksam gemacht. Im Segeberger Kreistag gab es Fragen zum Infektionsgeschehen in Bad Bramstedt und zur Rolle des Kreises an Landrat Jan Peter Schröder.