Jahrmarkt fällt vermutlich aus

"Er findet mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht statt", kündigt Bürgermeister Hanno Krause an. "Die endgültige Entscheidung wird nach einer Teambesprechung spätestens Anfang Mai fallen."

Seit den 1950er-Jahren nie ausgefallen

Auch Marktmeister Werner Finnern ist sehr skeptisch, dass die beliebte Kirmes vom 5. bis zum 8. September auf dem Festplatz an der Norderstraße durchgeführt werden darf, denn dort drängeln sich an den vier Veranstaltungstagen jeweils weit über 1000 Besucher dicht an dicht durch die Gänge der Budenstadt.

"Hier die auch dann sicher noch geltenden Abstandsregeln einzuhalten, halte ich für unmöglich", sagt Finnern, der seit über 50 Jahren die Verantwortung für den Jahrmarkt trägt. Seit Anfang der 1950er-Jahre fand er zuerst in der Innenstadt statt. In diesem Jahr sollte das bunte Treiben zum 34. Mal im Freizeitpark durchgeführt werden. Ausgefallen ist er in all den Jahren nie.

Auch Hamburger Sommerdom fällt aus

Viele Vorbereitungen für die Neuauflage Anfang September seien abgeschlossen, die Zusagen an die betreffenden Schausteller erfolgt. "Mir würde zwar das Herz bluten, wenn unser Jahrmarkt nicht stattfinden würde", gibt Finnern zu, "aber die Gesundheit steht nun einmal ohne Frage über allem".

Der Frühlingsdom auf dem Hamburger Heiligengeistfeld, der vom 17. März bis zum 26. April geplant war, fiel schon aus. "Auch der Sommerdom vom 24. Juli bis zum 23. August erleidet das gleiche Schicksal", sagt Finnern. Viele Schausteller würden in der Regel von dort dann unmittelbar nach Kaltenkirchen weiterreisen und auf dem Festplatz bereits ihr Lager aufschlagen. Auch das sieht Finnern schon als problematisch an, da bis zum 31. August ja alle Großveranstaltungen untersagt seien.

Bürgermeister Krause glaubt zwar, dass die Marktbeschicker angesichts der vielen Ausfälle sehr flexibel seien, hält aber nichts davon, eine Entscheidung noch bis in den Sommer hinauszuzögern. Die werde deshalb jetzt zeitnah getroffen.

