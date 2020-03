Kaltenkirchener Ring wartet ab

Kaltenkirchen

Aufgefallen ist ihm und seinem Team von dem Geschäft Elektro-Ahrens, dass in den vergangenen Tagen verstärkt Gefrierschränke gekauft wurden. „Die Kunden wollen mehr Möglichkeiten haben, um etwas einzufrieren“, sagt Rehder.

Corona : Jedes Geschäft muss zittern

Die Situation während der Corona-Krise sei für jedes Unternehmen – egal, ob klein oder groß – schwierig, betont Rehder. Man müsse sich vielleicht etwas überlegen, um auch bei einer Schließung ein Geschäft zu machen. Rehder bietet im Fall der Fälle einen Lieferservice an. Die Kunden bestellen telefonisch eine Waschmaschine, Elektro Ahrens liefert und stellt auf. Und den Kundenservice bei einer defekten Maschine werde es auch weiter geben.

Gewerbeverein informiert die Mitglieder

Per Mail werden die Mitglieder des Kaltenkirchener Rings über Neuigkeiten informiert, versprach Rehder. Der verkaufsoffene Sonntag am 29. März in Kaltenkirchen war bereits vergangene Woche abgesagt worden.

