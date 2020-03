Corona: So reagieren die Kirchengemeinden

Kreis Segeberg

"Zusammenkünfte in Kirchen", also auch Gottesdienste, sind von Ländern und Bundesregierung bis auf Weiteres untersagt worden.

Das ist besonders hart bei Beerdigungen. Nur im kleinsten Familienkreis, und möglichst im Freien sollen die Trauerfeiern abgehalten werden, sagt Sebastian von Gehren, Pressesprecher des Kirchenkreises Plön-Segeberg.

Trauerfeiern nur noch klein und im Freien

Die evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland ( Nordkirche) teilte mit, zum Schutz der Hinterbliebenen würden Trauergespräche möglichst per Telefon oder auf digitalen Wegen geführt.

Gottesdienste soll es in anderer Form geben. „Bis auf Weiteres veröffentlichen wir auf der Website des Kirchenkreises wöchentlich unseren sogenannten Homepage-Gottesdienst“, sagt von Gehren (www.kirche-ps.de).

Predigten online versenden

Auch die Kirchengemeinde Pronstorf habe ein Online-Angebot ins Internet gestellt. Unter dem Titel „Eine Kirche, die nachhause kommt“ fänden sich regelmäßig Andachten, Lieder und Gebete.

Die Kirche in Rickling (www.kirche-rickling.de) bietet einen Entwurf für einen Hausgottesdienst mit sämtlichen Texten an, den die Gemeindeglieder am Sonntag zwar räumlich getrennt, aber doch gleichzeitig feiern können. „Um 10.30 Uhr, wenn die Glocken läuten“, sagt Pastor Martin Rühe. Exemplare sind auch ab Freitag vor dem Kirchenbüro, bei Bäcker Kohls und Ihr Kaufmann erhältlich.

Corona: Jugendliche bieten Einkaufsdienst an

Weiterhin helfen die evangelische Jugend und die Pfadfinder Rickling mit einem Einkaufsdienst für Menschen, die im Bereich der Kirchengemeinde wohnen und das Haus nicht verlassen können oder dürfen. Anfragen nimmt Pastor Rühe unter Telefon 04328/170512 oder per Mail: pastor.martin.ruehe@kirche-rickling.de entgegen. „Unser Einkaufsdienst bringt Ihnen auch gerne den Hausgottesdienst-Text vorbei“, bot Rühe an.

Hochzeiten auf 2021 verschoben

Die Corona-Auswirkungen haben auch die Kirchengemeinde Warder erfasst. Taufen für die nächste Zeit sind abgesagt, und Paare haben ihre Hochzeiten auf 2021 verschoben, teilte Ute Schwettscher aus dem Kirchenbüro mit.

Für Konfi per Telefon anmelden

Konfirmationen und Veranstaltungen der Kinder- und Jugendarbeit im Bereich der Nordkirche finden bis auf Weiteres nicht statt. Anmelden können Eltern in Warder ihre Kinder für den neuen Konfirmandenjahrgang, der 2021 konfirmiert werden wird, auch per Telefon unter 04559/98381 am Dienstag, 24. März, von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Die Unterlagen werden dann zur Unterschrift zugeschickt.

