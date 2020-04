Sie würden gerne helfen, aber die Kisdorfer bekommen auch in der Corona-Krise wohl vieles noch selbst geregelt. Der Helferkreis "Kisdorfer unterstützen Kisdorfer" der Wählergemeinschaft besteht aus elf Personen. Aber ihre ehrenamtliche Arbeit wird nicht so in Anspruch genommen wie erwartet.