Polizei schickt Hamburger zurück

Tangstedt

Die Frühlingsluft lockt offenbar viele Hamburger über die Stadtgrenze, um auf schleswig-holsteinischem Gebiet spazieren zu gehen. Die zum Amt Itzstedt gehörende Gemeinde Tangstedt ( Kreis Stormarn) bietet dafür besonders schöne Waldwege.

"Hamburger dürfen zurzeit aber nicht zu touristischen Zwecken nach Schleswig-Holstein fahren", erklärte der Beamte. "Wir müssen sie wieder zurückschicken." Das sei unabhängig davon, wie sie über die Landesgrenze kommen, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Auto.

Kontrollen an zwei Parkplätzen - auch am Sonntag

Ein Beamter der Polizeistation Tangstedt erklärte, die Polizei sei auf zwei Parkplätzen präsent, die gerne von Hamburger Spaziergängern genutzt werden: am Wulksfelder Weg und am Wiemerskamper Weg. Von 11 bis 19 Uhr sind die Beamten präsent, auch am Sonntag. "Und wir werden auch Ostern dort wieder stehen", so der Polizist.

Auch einen Pulk von Rennradfahrern hielten die Beamten an. Und wer seinen Hund dort ausführen wollte, musste ebenfalls umdrehen. "Wir sind bei den Leuten auf großes Verständnis gestoßen", so der Polizeisprecher. Bußgeldbescheide mussten noch keine verschickt werden.

