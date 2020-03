Große Zukunftsängste herrschen bei den Bad Bramstedter Einzelhändlern. Das erfuhr Andrea Schroedter, Vorsitzende des Bürger- und Verkehrsvereins, bei einem Rundgang durch die Stadt am Dienstag. Sie appellierte an die Bürger, in Zeiten von Corona, nicht auf den Online-Handel auszuweichen.