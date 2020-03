Holstentherme Kaltenkirchen: Kurzarbeit ist beantragt

Kaltenkirchen

Die Holstentherme bleibt voraussichtlich bis zum 19. April geschlossen. Im Erlebnisbad, Fitness Studio und Sauna-Landschaft ist nun Stille eingekehrt. „Unsere insgesamt 150 Kollegen und Kolleginnen können sich darauf verlassen, dass wir als Arbeitgeber sozialverträglich handeln. Wir sind uns der Verantwortung bewusst“, so die Geschäftsführer der Holsten Therme Stefan Hinkeldey und Torge Pfennigschmidt. Gerade in dieser Zeit sei es wichtig, zusammenzustehen und Nöte und Ängste ernst zu nehmen.

Staatliche Leistungen geprüft

"Unsere Kollegen können sich darauf verlassen, dass wir mit allen Kräften daran arbeiten, die Verluste für jeden Einzelnen so gering wie möglich zu halten", so Hinkeldey. Derzeit prüfe die Holstentherme die staatlich zugesicherten Leistungen, Kurzarbeit wurde bereits beantragt ab April. Eine abschließende Aussage könne noch nicht getroffen werden. „Wir haben das Gefühl, dass wir nicht alleine gelassen werden. Das stärkt uns und unsere Kolleginnen und Kollegen“, so Hinkeldey. Immerhin braucht die Holstentherme alle Kollegen bald wieder. „Dann wollen wir wieder mit Power für unsere Gäste da sein“.

Viele der insgesamt 2600 Clubmitglieder von Fitness Studio, Aqua Fitness, Erlenbnisbad und Saunawelt hätten gefragt, ob sie für die Zeit der Nichtnutzung weiterhin Clubmitgliedschaftsgebühren zahlen müssen. Hinkeldey beruhigt: „Alle Clubmitgliedschaften stellen wir auf ruhend. Das bedeutet, unsere Mitglieder brauchen keine Beiträge für die Nichtnutzungszeit zu leisten. Die Verträge verlängern sich dann um diese Zeit.“

Training für zu Hause

Für die nächsten Wochen bietet das Fitness Studio zusätzlich Heimtrainingspläne an, die so aufgebaut sind, dass Anfänger und Fortgeschrittene sie mit oder ohne Geräte ausführen können. Auch Nicht-Club-Mitglieder, die fit und gesund bleiben möchten, können sich ab sofort unter www.mywellness.com/holstentherme/aspirationfinder anmelden. Das Angebot wird kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Anlagen herunter gefahren

Auch die technische Abteilung hat die Holstentherme Kaltenkirchen auf die längere Schließung vorbereitet. So wurde der Energiebedarf auf ein Minimum reduziert und die technischen Anlagen heruntergefahren.

Die Schließzeit wird die Holstentherme nutzen, um so weit wie möglich Revisionsarbeiten durchzuführen. Wobei ausdrücklich die Einhaltung der Vorgaben zum Gesundheitsschutz eingehalten werden. Hinkeldey: „Wir wünschen uns, dass sich die Krise schnell legt, unsere Gäste und Kollegen gesund bleiben und wir jeden so schnell wie möglich wieder begrüßen dürfen."

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.