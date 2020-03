Kein Weg heraus aus Lloret de Mar

Negernbötel

Lloret de Mar ist eine Party-Hochburg. Der Ort an der Costa Brava, unweit der katalanischen Metropole Barcelona gelegen, lockt jedes Jahr tausende von Urlaubern, zumeist Teenagern, an, die es in der rund 40000 Einwohner zählenden Stadt in einer der unzähligen Discotheken, in den Bars oder auch am Strand einmal so richtig krachen lassen wollen. Besonders beliebt ist der Ort bei Abiturklassen, die im Mai den Strand bevölkern.

In diesem Jahr dürfte das Ufer des Mittelmeers lange verwaist bleiben. Corona hat auch die nordspanische Gemeinde im Griff. „ Lloret de Mar wirkt derzeit wie eine Geisterstadt. Alle Rollläden der Geschäfte sind runtergelassen, in den Straßen bewegen sich kaum Menschen“, schildert Sascha Eckert der Segeberger Zeitung am Telefon. Der 42-Jährige stammt aus Negernbötel und weilt beruflich in Katalonien.

Motocross-Gruppentouren

Seit rund zehn Jahren bietet er in den Monaten Oktober bis März Motocross-Gruppentouren von Lloret de Mar aus an, wo die Temperatur auch im Winter am Tage selten unter zehn Grad fällt. „Meine letzte Gruppe hat vergangene Woche fluchtartig das Land verlassen“, erzählt der dreifache Deutsche Enduromeister, der ein paar Tage später nach Hause fliegen wollte. Doch da war es bereits zu spät, waren sämtliche Flugverbindungen von Barcelona oder dem Regional-Flughafen Girona aus gestrichen. „Ich sitze hier fest und komme nicht mehr weg.“

Strikte Ausgangssperre

Eckert, der sich einen Stützpunkt in der nordspanische Gemeinde aufgebaut hat, weiß derzeit nicht, wie und wann er wieder nach Hause kommen kann. Die meisten Fluglinien, wie zum Beispiel Ryanair, haben ihre Verbindungen von und nach Katalonien für die nächsten beiden Monaten ausgesetzt. Auch auf dem Landweg sieht er derzeit kaum eine Chance, das Land verlassen zu können, in dem seit dem 13. März bis zum 11. April eine strikte Ausgangssperre herrscht. „Ein spanischer Freund hätte mir sein Auto geliehen“, erklärt Eckert.

„Bei einem anderen Bekannten, der Polizist ist, habe ich anfragen lassen, ob ich noch über die Grenze komme.“ Doch diese Anfrage wurde ihm negativ beschieden. „Stattdessen wurde mir mitgeteilt, dass mir, wenn ich erwischt werde, Strafen von 1000 bis 3000 Euro drohen“, erzählt Eckert und fügt an: „Die Spanier sind beim Durchsetzen der Ausgangssperre rigoros.“

Polizei fährt Streife

Wie rigoros, erfährt Eckert täglich vor seiner Haustür „Polizeiwagen fahren durch unser Viertel und fordern die Menschen per Lautsprecher auf, ihre Häuser und Grundstücke nicht zu verlassen“, so der Negernböteler, der seit 2003 Motocross- und Enduro-Lehrgänge anbietet und weitere ungewöhnliche Beobachtungen machte.

„Ich habe gesehen, wie Bushaltestellen und Briefkästen desinfiziert wurden.“ Im öffentlichen Raum dürfe man sich nur noch mit triftigem Grund bewegen. Wie zum Beispiel Einkaufen. Aber auch bei dieser alltäglichen Tätigkeit herrschten strikte Regeln. „Vor dem Supermarkt werden Schutzmasken sowie Handschuhe verteilt und es werden nicht mehr als 15 bis 20 Personen gleichzeitig in den Markt gelassen“ Den Kassenzettel sollte man aufbewahren und vorzeigen können, wenn es verlangt wird.

Beängstigende Situation

Der Tagesablauf des Negernbötelers ist zwar noch nicht von Langeweile geprägt. Er hat deutsches Fernsehen und kümmert sich bei 20 Grad Außentemperatur um seinen Garten. Doch dieser Beschäftigung wird man auch irgendwann überdrüssig. „Ich werde, wenn am 11. April die Ausgangssperre endet, einen weiteren Versuch unternehmen, dass Land zu verlassen“, kündigt Sascha Eckert an und warnt davor, in Deutschland die Anweisungen der Behörden zu ignorieren.

„So lange die Ausbreitung des Corona-Virus nicht gestoppt ist, sollten sich alle an das Kontaktverbot halten. Denn sonst droht auch in ganz Deutschland eine Ausgangssperre wie hier in Spanien – und das ist wirklich eine sehr beängstigende Situation.“

