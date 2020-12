"Gigantisch" ist das Wort, das Lutz Frank einfällt, wenn er an das Weihnachtsgeschäft denkt. Der Inhaber des Ihlsee-Restaurants in Bad Segeberg hatte mit so einem Zulauf nicht gerechnet. "Wir konnten schon ab 19. Dezember keine Bestellungen mehr annehmen", sagt der Dehoga-Vize Schleswig-Holsteins.