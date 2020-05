Haus Rothfos in Mözen - Corona-Lockdown: Jugendgasthäuser in Not

Seit 16. März ruht der Betrieb im Jugendgasthaus Rothfos in Mözen. Das Haus wäre eigentlich voll in diesen Tagen mit Jugendgruppen. Wegen des Lockdowns befürchtet der Betreiber einen Totalausfall für das restliche Jahr. Selbst erste Lockerungen im Tourismus würden wohl nicht helfen.