Seit dem 14. März hat die Holstentherme in Kaltenkirchen auf behördliche Anordnung wegen Corona geschlossen. Wann sie wieder öffnen kann, ist noch ungewiss. Die Freibad-Saison wird wahrscheinlich nicht wie gewohnt am 9. Mai starten. Derweil sind 90 Prozent der Angestellten in Kurzarbeit.