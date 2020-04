Gastronomen fordern Lockerungen

Kreis Segeberg

Die Sonne scheint, der Himmel ist blau. "Normalerweise wäre die Terrasse jetzt voll", sagt Catrin Möller vom Mora Mora am Kalkberg in Bad Segeberg. "Hier hätten wir Abstandsregeln einhalten können", findet sie angesichts der Lockerungen für kleine Geschäfte.

Seit nun bald fünf Wochen steht das Gastronomiegeschäft im Kreis Segeberg und überall im Land still. Die Beschränkungsmaßnahmen von der Regierung kann Möller aber auch verstehen, sagt sie. Wie viele Kollegen in der Branche versucht auch das Mora Mora Essen über Liefer- und Abholservice zu verkaufen. "An guten Tagen verkaufen wir so viel Essen wie normal", sagt sie. Allerdings falle das wichtige Getränkegeschäft weg.

Großer Schaden durch Absage der Karl-May-Spiele

Auch die Regeln für den Lieferservice seien zum Teil absurd. Bestellungen dürften nicht an der Tür abgegeben werden. "Nur per Telefon", sagt Möller. Auch dürfe kein Kunde in den Laden gelassen werden. "Darauf hat uns auch das Ordnungsamt explizit hingewiesen." Auch auf der Terrasse dürfe kein Abholkunde warten. Verzehrt werden darf das Essen nicht in der Nähe des Restaurants. Der Abholservice allerdings werde wohl etwas sein, das auch nach Corona bleiben wird.

Der größte Schaden allerdings steht Inhaber Johann Plötz und Catrin Möller erst noch bevor durch die abgesagte Karl-May-Saison. "An Karl-May-Tagen kommen hier 7000 Leute vorbei, da geben wir 1000 Plus Essen raus", sagt Plötz. Ein Umsatz im niedrigen sechsstelligen Bereich gehe dem Restaurant so verloren.

Hoffen auf Lockerung in zwei Wochen

Unten in der Fußgängerzone hadert Balkar Singh mit seinem Schicksal. Ihm gehören neben dem Rhodos auch der Citygrill und ein italienisches Restaurant. 200 Plätze sind es allein im griechischen Lokal am Marktplatz. Abstandsregeln wären möglich gewesen.

Nun hofft er auf eine Lockerung in zwei Wochen. Aber schlimmer als die weiter bestehende Zwangsschließung ist für Singh die Absage der Karl-May-Spiele. "Das war zu früh", findet der Gastronom. Großveranstaltungen bis Ende August abzusagen findet er nicht gut. Mit den Touristen mache er sein Hauptgeschäft. Der Lieferservice könne das nicht ansatzweise ausgleichen.

Abholzeiten hat auch das Klacker eingeführt. Inhaberin Nicole Bauer bedauert es, dass sie nicht wieder öffnen darf, zeigt aber auch großes Verständnis für die Maßnahmen. "Wir sind eher eine Kneipe, da spielt sich viel im Dunkeln ab." Und es fließt Alkohol. Ob da Abstandsregeln eingehalten werden können, zweifelt sie selbst stark an.

Gastronomen nehmen Hilfen in Anspruch

Viele Wochen aber könne sie eine Schließung nicht mehr durchhalten. Die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, Soforthilfe hat sie beantragt. Dauert der Lockdown noch länger, müsse über einen Überbrückungskredit nachgedacht werden. Aber: "Die Schulden häufen sich an, wie soll man das dann alles zurückzahlen", fragt sie.

Wohl dem, der zumindest keine Pacht zahlen muss. Rosig sieht es aber auch bei Besitzern nicht aus. "Es wäre schön gewesen, wenn wir hätten öffnen können", sagt Michael Teegen vom Hotel Teegen in Leezen. Im Restaurant und im Saal wäre viel Platz gewesen für Gäste in reichlichem Abstand.

Täglich arbeitet Teegen inzwischen Stornierungen ab bis Ende August. Die Karl-May-Absage zieht weite Kreise über die Stadtgrenzen hinaus. Es ist aber nicht nur Karl-May. "Am Wochenende haben wir eigentlich jeden Tag eine Feier", sagt Teegen. Geburtstage, Hochzeiten. Nichts findet statt.

Manches wird verschoben, teilweise bis ins nächste Jahr. Im Haus werden derzeit einige Zimmer renoviert, Rechnungen müsse gezahlt werden, deshalb haben die Teegens einen Hilfskredit beantragt, berichtet Teegen. "Ich kann die Maßnahmen verstehen", sagt Teegen. Aber er wünscht sich eine Perspektive.

Gastronomen brauchen Perspektiven

Die fordert auch Lutz Frank, Inhaber des Ihlsee-Restaurants in Bad Segeberg und Vizepräsident des Hotel- und Gaststättenverbands ( Dehoga). "Spätestens in 14 Tagen brauchen wir klare Ansagen", sagt Frank. Vor allem die ländlichen Lokale, die von Feierlichkeiten lebten müssten wissen, wie es weitergeht. Das kenne er auch aus dem eigenen Geschäft. "Die Leute rufen hier an für eine Feier im Juli und ich muss 'rumeiern."

Auch Frank bedauert, dass es bisher keine Lockerungen gibt. Viele Gastronomen hätten gerne mit Auflagen geöffnet. "Viele hätten sicherlich Abstandsregeln einhalten können", sagt Frank. Doch vermutlich fürchte die Regierung, dass mit der Gastronomie der Tourismusstrom wieder einsetzen könne und damit die Verbreitung des Virus. "Wenn wir dann im Juli wieder schließen müssten, das wäre eine Katastrophe", sagt Frank. Deshalb sei es besser jetzt noch ein paar Wochen die Füße still zu halten.

Lob für Hilfsmaßnahmen

Lob hat Frank für die Hilfsmaßnahmen übrig. Soforthilfen und Kredite nur für Gastronomen. "Man hat wirklich an uns gedacht", findet Frank. Von Kollegen wisse er, dass auch zahlreiche Soforthilfen zügig ausgezahlt worden seien. Kredite würden unbürokratisch gewährt – was in Zeiten vor Corona teilweise sehr kompliziert gewesen sei.

Forderungen einiger Gastronomen, die ausgefallenen Umsätze auszugleichen, hält er für nicht machbar. Allerdings: Eine Forderung an die Politik hat Frank. "Wir wollen, dass auch gastronomische Speisen mit sieben statt 19 Prozent Mehrwertsteuer besteuert werden." Das würde den Gastronomen auch in der nächsten Zeit helfen. Denn selbst, wenn jetzt noch ein schöner Sommer folgen sollte. Die bisherigen Verluste könne die Gastronomie nicht mehr aufholen.

