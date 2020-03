Ein Ausflug in den Freizeitpark

Kaltenkirchen

Die Sonne scheint, erstes zartes Grün zeigt sich, das Wasser glitzert, es ist ein früher, warmer Frühlingstag. Aber etwas ist an diesem Sonnabendmorgen im Kaltenkirchener Freizeitpark anders als sonst. Ein Polizeiwagen fährt durch die Absperrung des Geländes. Die beiden Beamten des Kaltenkirchener Polizeireviers wollen kontrollieren, ob sich die Wochenend-Spaziergänger an die Regeln halten: höchstens zwei Personen zusammen, außer, es handelt sich um Familien.

Schrecklich, wenn Menschen sterben

Außerdem gucken die Beamten, ob Spielplätze und Freizeiteinrichtungen leer stehen, wie es angeordnet wurde in dieser Corona-Zeit. "Die meisten Leute halten sich daran", bilanziert Polizist Arne Hirschfelder.

"Wir kommen gut damit klar", sagt ein Rentner aus Henstedt-Ulzburg, der mit seiner Frau auf einer Bank sitzt. Blöd finde er nur, dass man unterwegs kein Frühstück kriegt. Jetzt kauft er halt Brötchen und isst sie zu Hause. "Verwandtschaft haben wir nicht", ihn stört die Kontaktsperre kaum. "Wir freuen uns, dass wir noch raus dürfen", sagt seine Frau.

Kerstin Mengel und Jorg Pfeil stehen am Zaun zum Schmetterlingsgarten. Pfeil arbeitet im IT-Bereich, dass er seit zwei Wochen im Homeoffice sitzt, stelle kein Problem dar. Den Kontakt zum Büro hält er per Video-Chat. Seine Partnerin Kerstin Mengel muss dagegen jeden Tag los, sie arbeitet in der ambulanten Pflege. Sie betreut auch Palliativ-Patienten: "Es ist schrecklich, wenn die Leute sterben." Richtige Beerdigungen mit vielen Gästen finden zurzeit nicht statt. "Es ist ein komisches Gefühl, wenn man einkaufen geht", sagt Jorg Pfeil, er hat an sich selbst beobachtet, dass er automatisch Distanz zu anderen Menschen einhält.

Einschränkungen angemessen

Kerstin Mengel vermisst vor allem eins: "Mit meinem Campingbus losfahren und mich irgendwo hinstellen." Trotzdem beurteilen beide die Einschränkungen als angemessen. "Ich hätte es mir früher gewünscht", meint Pfeil. "Ich bin froh, dass wir keine Ausgangssperre haben", findet Mengel. Ihren Partner irritiert, wie uneinheitlich die Regeln in den Bundesländern und in Europa sind. Versprechungen der Politiker, die Pflege zu stärken, beurteilen beide skeptisch: "Höhere Vergütung, daran glaube ich nicht wirklich", sagt Kerstin Mengel.

Drei Spaziergänger bewegen sich mit viel Zwischenraum. Maren Steen aus Kisdorf hat mit Mann und Hund ihre Mutter Sigrid Würffel aus Kaltenkirchen zum Spaziergang besucht. "Wenn man alleine ist, ist das sehr langweilig", sagt Würffel. Den Einkauf erledigt ihre Tochter: "So viel hatte ich noch nie im Kühlschrank." Aber auch in ihrer Hausgemeinschaft finde sie viel Unterstützung. Die 84-Jährige fühlt sich an die Kriegszeit erinnert: "Da hat der eine dem anderen geholfen." Das ist heute nicht immer so. "Wenn man zwei Mal mitnimmt, weil man mehrere Haushalte versorgt, wird man komisch angeguckt", berichtet ihre Tochter vom Einkaufen.

Freunde zu drücken, fehlt

Maren Steen arbeitet im Homeoffice, dabei sieht sie auch Vorteile: "Dass man nicht mehr Auto fährt." Sie vermisst es, sich mit ganz guten Freunden nicht mehr drücken zu können, nicht einmal ihre Mutter umarme sie. Gestern habe ein Freund Geburtstag gehabt, die Glückwünsche musste sie vom Bürgersteig auf die Terrasse übermitteln. Sowohl Mutter als auch Tochter gehen normalerweise ins Fitness-Studio, das fällt jetzt aus. Trotzdem finden sie die getroffenen Vorsorgemaßnahmen angemessen: "Wir haben doch schon so viele Tote", beklagt Sigrid Würffel.

Die Familie hält zusammen

Hildegard Krenzke sieht die Einschränkungen gelassen. Einkaufen gehen ihre Kinder für sie. Sie wohnt mit Sohn Dirk, Schwiegertochter Irina und den Enkelinnen Carolina und Clara in einem Haus, die fünf gehen jetzt auch gemeinsam spazieren. "Wir haben einen großen Garten", tröstet sich Hildegard Krenzke; darin steht ein Trampolin, mit dem sich Enkelin Carolina jetzt fit hält, während sie nicht zu ihrem Sport gehen kann. Turnen und Schwimmen trainiert sie normalerweise im Verein, berichtet die Schülerin. Kontakte zu Freunden hält sie elektronisch: "Ich telefoniere viel, teilweise auch per Video-Chat." Ihre Mutter Irina arbeitet im Homeoffice, ihr Vater Dirk ist selbständiger Handwerker ohne Aufträge: "Ich arbeite direkt mit Leuten zusammen, da ist erstmal nix." Um staatliche Hilfen hat er sich aber noch nicht gekümmert, er will sich der Familie widmen. Auch Krenzkes bewerten die Corona-Regeln als angemessen.

Ramona Heinze trainiert ihre beiden Mopse Tyson und Lennox privat, ihr Polizeihundesportverein Norderstedt bietet zur Zeit nichts an. "Es lässt sich ja nicht ändern", Heinze nimmt es betont gelassen. Sie arbeitet in der Fleischbranche, im Moment ebenfalls vom Homeoffice aus. Kontakte hält sie über soziale Medien. Ihre Einstellung zur Lage fasst sie so zusammen: "Da muss man solidarisch sein und selber zurückstecken."

Genervt von den Maßnahmen

Jacky Riedel aus Hamburg stellt klar: "Mich nervt das total." Sie könne ihre Freunde nicht mehr sehen und ihre Familie nur noch eingeschränkt. "Alles ist zu", schimpft sie: "Manchmal fällt einem schon die Decke auf den Kopf." Die Erzieherin mag von Corona nichts mehr hören: "Man wacht auf und denkt nicht dran, dann hört man die Nachrichten: Corona!" In Kaltenkirchen seien die Menschen disziplinierter als in Hamburg. Da herrsche mehr Gedrängel, würden Hauspartys gefeiert. Riedels Partner Dennis Matthes aus Kaltenkirchen registriert: "Sonst ist der Park voll, jetzt ist nichts los." Er geht noch zur Arbeit im Handel, in seinem Bereich herrsche Personalmangel, weil die Chefs jeden, der hustet, zu Hause lassen, erzählt er. Er erledigt die Einkäufe für seine Großeltern, die beide über 80 sind; aber er besucht sie nicht. Fitnessstudio, Kino, abends mal ausgehen – das fällt für Matthes und Riedel im Moment flach. Aber die Maßnahmen gehen für sie in Ordnung. "Die Leute brauchen klare Regelungen", findet Dennis Matthes. "Ich bin der Meinung, dass wir eine Ausgangssperre bekommen", befürchtet Jacky Riedel.

Kurzarbeit in der Gastronomie

Die Freunde Christopher Meyn aus Quickborn und Philipp Mangels aus Kaltenkirchen arbeiten im gleichen gastronomischen Betrieb, beide sind im Moment nur an zwei Tagen pro Woche beschäftigt: Kurzarbeit. Das Hotel ist noch geöffnet, aber es herrscht dort kaum Betrieb. "Ein Gast pro Tag", berichtet Mangels. In ihrer freien Zeit treffen sich die beiden alle zwei Tage zum Laufen, das Fitnessstudio bleibt ja geschlossen. Mangels’ Frau ist inzwischen mit dem Hund unterwegs. Nachher auf dem Parkplatz werden sie vielleicht "für zehn Sekunden zu dritt" sein, bevor sich ihre Wege wieder trennen. Aber auch bei der Arbeit lasse sich nicht immer vermeiden, dass mehr als zwei Leute sich nahe kommen, hat Philipp Mangels beobachtet. Um ihre Gesundheit sorgen sich die beiden nicht: "Man macht sich nicht verrückt", beschreibt Christopher Meyn seine Stimmung. Die Corona-Regeln finden sie angemessen. Aber Meyn berichtet von seiner Rückkehr aus dem Urlaub vor gut zwei Wochen, als er am Hamburger Flughafen überhaupt nicht kontrolliert oder untersucht wurde: "Trotzdem diese scharfen Gesetze, das passt nicht", findet er.

