Wir haben kein Desinfektionsmittel mehr

Bad Bramstedt

PAP-Inhaberin Hardrat hat noch anderthalb Kanister im Büro des Pflegedienstes stehen. "Normalerweise kommen wir mit einem Fünf-Liter-Kanister einen Monat aus. Wegen Corona brauchen wir natürlich viel mehr." Auch das desinfizierende Reinigungsmittel geht zur Neige. In normalen Zeiten werden die Büroräume im Stedingweg dreimal pro Woche gesäubert. "Jetzt desinfizieren wir zweimal am Tag, in anderthalb Wochen ist auch das Flächendesinfektionsmittel verbraucht", so Hardrat. Sie habe bereits vor vier Wochen neues bestellt, aber es komme nichts. Krankenhäuser und Arztpraxen haben wohl Vorrang, glaubt sie. An die privaten Pflegedienste habe keiner gedacht.

Landesregierung will helfen

Bei Petra Konowski vom Ambulanten Pflegeteam in der Bimöhler Straße das gleiche Bild. "Ich habe noch Desinfektionsmittel für eine Woche", sagt die Inhaberin. Sie hat sich an die Grünen-Stadtverordnete Cornelia Schönau-Sawade gewandt, ob die über ihre Verbindungen zur Landesregierung in Kiel auf das Problem aufmerksam machen kann. Offenbar mit Erfolg. "Ich habe gerade eben Bescheid vom Sozialministerium bekommen, dass mir Desinfektionsmittel geliefert wird." Konowski und ihre Mitbewerberin Hardrat hatten sich natürlich auch selbst schon in Bad Bramstedt nach der in Corona-Zeiten unverzichtbaren Flüssigkeit umgesehen. Ohne Erfolg. "Die Apotheken haben nichts mehr", so Konowski. Hardrat hatte auch beim Gesundheitsamt des Kreises angerufen. Nicht zuständig, hieß es dort nur.

Schutzanzüge reichen nur noch diese Woche

Doch den Pflegediensten fehlt nicht nur der desinfizierende Alkohol. Auch die Schutzkleidung geht ihnen aus: Handschuhe, Kittel, Atemmasken. "Ich habe noch 39 Schutzanzüge im Schrank", so PAP-Inhaberin Hardrat. Das sind Einmal-Anzüge, die nach dem Einsatz weggeworfen werden. Sie reichen noch für diese Woche. Wenn keine neuen aufzutreiben sind, können die Frauen vom Pflegedienst die Patienten nicht mehr versorgen - ein Desaster für viele alte Menschen im Raum Bad Bramstedt.

Allein der PAP betreut mit seinen 45 Mitarbeiterinnen 180 Patienten. Dabei handelt es sich allerdings nicht nur um klassische Pflegefälle, denen bei der Morgentoilette und beim Anziehen geholfen wird. Auch hauswirtschaftliche Dienste leistet der PAP: Hausputz und Einkaufen beispielsweise. Jetzt, seit der Ausbreitung des Coronavirus, allerdings kaum noch. "Viele Patienten sagen uns ab, sie wollen nicht mehr, dass wir in ihr Haus kommen. Sie haben Angst, dass wir das Virus mitbringen. Was soll ich nun aber mit meinen Mitarbeiterinnen machen?", fragt Bianca Hardrat.

Gesichtsmasken werden selbst genäht

Nicht nur die Kittel fehlen, sondern auch die Handschuhe und Gesichtsmasken. Der PAP greift zur Selbsthilfe. Marlies Maack, die mit über 70 Jahren gerne noch mal beim Pflegedienst mitarbeitet, ist gelernte Maßschneiderin. Am Donnerstagvormittag sitzt sie am Tisch mit Rita Saatkamp, die beim PAP ein Freiwilliges Soziales Jahr ableistet, und zeigt ihr, wie aus alten Stoffwindeln Masken genäht werden. "Der Stoff ist dafür gut geeignet, weil man ihn auskochen kann", weiß die Schneiderin. Allerdings ist es nicht mehr als ein Behelf. "Es ist gut, um beim Reden keine Aerosole zu versprühen. Dadurch schützen die Masken die Patienten", erklärt Bianca Hardrat. Die Mitarbeiterinnen aber nicht. Viren können beim Einatmen leicht durch den Stoff dringen.

Viele Ältere erkennen die Gefahr nicht

Hardrat und Konowski haben beide die gleichen Erfahrungen mit älteren Menschen gesammelt. Viele von ihnen sind unvernünftig. "Sie gehen jeden morgen zum Einkaufen, als wäre nichts los. Dabei sind doch gerade sie gefährdet", sagt die Chefin vom Ambulanten Pflegeteam. Den Älteren fiele es schwer, von ihren Gewohnheiten abzulassen und sie unterschätzten die Gefahr. Damit, so Bianca Hardrat, gefährdeten sie aber nicht nur sich selbst, sondern auch die Frauen der Pflegedienste. "Wenn sich von uns jemand ansteckt, dann können wir zumachen", so die PAP-Leiterin. "Ich habe wirklich große Angst."

Weitere Berichte aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.