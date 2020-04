Steine bunt zu bemalen, ist einer von vielen "Corona-Trends". Sie in einer Schlange auszulegen ebenfalls. Die Initiatoren wollen damit die Welt in dieser schweren Zeit ein wenig bunter gestalten und gleichzeitig zur Kreativität aufrufen. Eine schöne Idee, die jetzt auch in Nahe angekommen ist.

Von Sylvana Lublow